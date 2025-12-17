A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO TRA IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 17 dicembre 2025 – Alle ore 19:10 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare di Piacenza e il bivio con la Diramazione di Fiorenzuola, in direzione Bologna, sono terminate le turbative alla circolazione precedentemente causate da un incidente avvenuto all’altezza del km 70.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Bologna.