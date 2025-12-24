A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ORTE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA
Roma, 24 Dicembre 2025 – Alle 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminati gli accodamenti tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma nord, verso Roma, precedentemente causati da un incidente avvenuto all’altezza del km 525, ora risolto.
Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili.