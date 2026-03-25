A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1/A22 E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1/A22 E REGGIO EMILIA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 25 marzo 2026 – Alle ore 19:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A1/A22 e Reggio Emilia, verso Milano, sono terminate le code precedentemente causate da un incidente, ora risolto ed avvenuto all’altezza del km 147.5, dove il traffico ora transita su tutte le corsie disponibili.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.