A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO A1/A15 E FIDENZA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 22 maggio 2026 – Alle ore 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio A1/A15 e Fidenza verso Milano e tra Fiorenzuola ed il bivio A1/A15 verso Bologna, sono terminate le code per l’incidente risolto precedentemente avvenuto all’altezza del km 94.5 verso Bologna.

Sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 2 di Milano di Autostrade per l’Italia.