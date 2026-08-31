A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FROSINONE E ANAGNI IN DIREZIONE ROMA
Roma, 31 agosto 2026 – Alle ore 14:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Frosinone e Anagni, in direzione Roma, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 617.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.