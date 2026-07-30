A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA FIDENZA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 30 Luglio 2026 – Alle ore 10:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, in direzione Milano, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 76 e che aveva visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.
Attualmente il traffico transita su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato non si registrano accodamenti.