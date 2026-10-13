A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA AREZZO E VALDARNO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle 11:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 336.5.
Attualmente, in corrispondenza del tratto precedentemente interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili in direzione Firenze.