A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI ED IL BIVIO CON LA D19 DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 9 dicembre 2025 – Alle ore 12:00 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la D19 Diramazione Roma Sud in direzione Firenze, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 585.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso in direzione Roma.