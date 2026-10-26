A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE RISOLTO NEL TRATTO COMPRESO TRA ANAGNI E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 26 ottobre 2026 – Alle ore 11.00 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Colleferro e il bivio con la Diramazione Roma Sud, in direzione Firenze, sono terminate le code precedentemente causate da un incidente – ora risolto – avvenuto all’altezza del km 586.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.