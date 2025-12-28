A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA ORVIETO E CHIUSI IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 28 Dicembre 2025 – Poco dopo le 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Chiusi in direzione Firenze, sono terminati gli accodamenti precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 424.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano code a tratti per traffico intenso.