A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A15 PARMA-LA SPEZIA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A15 PARMA-LA SPEZIA E FIORENZUOLA IN DIREZIONE MILANO
Roma, 26 ottobre 2026 – Alle ore 14:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola, in direzione Milano, sono terminate le code precedentemente causate da un incidente che ha coinvolto due camion all’altezza del km 80 – ora risolto.
Attualmente, in corrispondenza del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code a tratti per traffico intenso.
Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.
Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.
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