A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA PER INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE ROMA
Roma, 28 Dicembre 2025 – Poco prima delle 15, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, sono terminati gli accodamenti, precedentemente causati da un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 624.
Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte e corsie disponibili e nel tratto interessato si registrano code a tratti per traffico intenso.