A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA MONTE SAN SAVINO E AREZZO IN DIREZIONE FIRENZE
Roma, 25 agosto 2026 – Alle 7:50 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, è terminata la coda, registrata in precedenza per un incidente autonomo di un mezzo pesante, al km 358,8.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili.