A1 MILANO-NAPOLI: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA COMPLANARE DI PIACENZA E LA DIRAMAZIONE DI FIORENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Roma, 22 maggio 2026 – Alle ore 10:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra il bivio con la Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola sono terminate le code verso Bologna precedentemente causate di un incidente, ora risolto, avvenuto all’altezza del km 73.8 che ha visto coinvolto due mezzi pesanti uno dei quali ha parzialmente disperso il carico. Attualmente, sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 2 di Milano di Autostrade per l’Italia.