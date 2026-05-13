A1 MILANO-NAPOLI E RAMO H39: AGGIORNAMENTO ORARIO CHIUSURE PER GARA CICLISTICA

Roma, 13 maggio 2026 – E’ stato aggiornato l’orario dei provvedimenti di chiusura che saranno adottati, in occasione della sesta tappa dell’edizione 109 del Giro d’Italia “Paestum-Napoli”, che si svolgerà giovedì 14 maggio, sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo H39, come di seguito indicato:

-dalle 14:00 alle 17:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione allo svincolo di Acerra Afragola, verso Acerra e Afragola.

In alternativa, chi proviene da Roma potrà uscire a Caserta Centro mentre, chi proviene da Napoli, potrà seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli;

-dalle 14:00 alle 17:30 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sul Ramo H39, saranno chiusi, per chi proviene dalla SP527 Casoria e da Napoli, i Rami di immissione sulla SP1.

In alternativa, uscire a Capodichino, sulla Tangenziale di Napoli;

-dalle 14:00 alle 18:00 e comunque fino al termine del passaggio dei ciclisti, sulla A1 Milano-Napoli, saranno chiusi, per chi proviene da Roma e da Napoli, i Rami di immissione sulla SP1 e sulla SS162.

In alternativa, seguire le indicazioni per la Tangenziale di Napoli.