A1 MILANO-NAPOLI E R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONI CASERTA SUD E CASERTA CENTRO
A1 MILANO-NAPOLI E R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1 MILANO-NAPOLI/CASERTA CENTRO : AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CHIUSURA STAZIONI CASERTA SUD E CASERTA CENTRO
Roma, 17 settembre 2025 – Le chiusure delle stazioni di Caserta sud e di Caserta Centro, inizialmente previste dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 settembre, verranno effettuate dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 settembre, con le seguenti modalità:
-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, sulla A1 Milano-Napoli, in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Napoli.
In alternativa si consiglia utilizzare lo svincolo di Pomigliano-Villa Literno, sulla stessa A1;
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Caserta nord, sulla A1.