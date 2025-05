A1 MILANO-NAPOLI E R65 COMPLANARE FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A1/A11: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 27 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare Firenze nord-allacciamento A1 Milano-Napoli/A11 Firenze-Pisa nord (R65), nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 2:00 DI VENERDI’ 30 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Calenzano;

-sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze nord, verso Firenze.

Sulla Complanare Firenze nord-allacciamento A1 Milano-Napoli/A11 Firenze-Pisa nord (R65):

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa e Firenze ovest.

In alternativa, per chi percorre la A1 Milano-Napoli, con provenienza Bologna ed è diretto sulla A11 Firenze-Pisa nord verso Pisa o Firenze ovest, dovrà uscire alla stazione di Calenzano ed entrare in A11 a Prato est.

DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 29 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 30 MAGGIO

-per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Bologna e da Roma, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 alla stazione di Prato est.