A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA
Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:
per chi proviene da Milano: Lodi;
per chi proviene da Bologna: Basso Lodigiano;
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza/A21 Torino-Piacenza-Brescia.
In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49)
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia o la stazione di Basso Lodigiano o Fiorenzuola, sulla stessa A1.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza;
-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Parma o di Fiorenzuola.
Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.