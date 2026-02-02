A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 2 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 3 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 4 FEBBRAIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Lodi;

per chi proviene da Bologna: Basso Lodigiano;

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla Complanare di Piacenza sud (R49), verso Piacenza/A21 Torino-Piacenza-Brescia.

In alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, al km 49+700 e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna.

Sulla Complanare di Piacenza sud (R49)

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata e in uscita.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza ovest, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia o la stazione di Basso Lodigiano o Fiorenzuola, sulla stessa A1.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 4 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 5 FEBBRAIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza;

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Parma o di Fiorenzuola.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.