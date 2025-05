A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSURE STAZIONI IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 12 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza sud (R49), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI MARTEDI’ 13 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Fiorenzuola;

per chi proviene da Bologna: Parma.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI MERCOLEDI’ 14 MAGGIO E DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI GIOVEDI’ 15 MAGGIO Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Piacenza sud;

per chi proviene da Bologna: Fidenza.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI SABATO 17 MAGGIO

Sulla Complanare di Piacenza (R49):

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Bologna: Fiorenzuola;

per chi proviene da Milano:

per i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate: Basso Lodigiano;

per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel collegamento tra le città di Guardamiglio e di Piacenza, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Fiorenzuola, al km 74+000 e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi uscire a Piacenza sud.