A1 MILANO-NAPOLI E R49 COMPLANARE DI PIACENZA: CHIUSURE NOTTURNE IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI FIORENZUOLA E PIACENZA SUD. CHIUSURA NOTTURNA AREA DI SERVIZIO ARDA OVEST

Roma, 24 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Piacenza R49, per consentire diverse attività, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Milano: Piacenza sud;

per chi proviene da Bologna: Fidenza.

Sulla Complanare di Piacenza R49:

-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenza arboree.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano:

per i veicoli leggeri: Basso Lodigiano, sulla stessa A1, o Piacenza ovest sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia;

per i veicoli pesanti con massa superiore a 35 quintali, in considerazione della limitazione di peso sul ponte sul Fiume Po, nel Comune di Piacenza, entrare a Piacenza ovest, sulla A21 e immettersi sulla A1 in direzione di Milano;

in entrata verso Bologna: Fiorenzuola, sulla stessa A1.

In ulteriore alternativa, entrare alla stazione di Piacenza ovest e immettersi sulla A1 verso Bologna;

in uscita per chi proviene da Bologna: Fiorenzuola.

In ulteriore alternativa, immettersi sulla A21 verso Torino e uscire alla stazione di Piacenza ovest.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.