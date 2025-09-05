A1 MILANO-NAPOLI E R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma 5 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore e lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti consecutive di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, con orario 21:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A1 Milano-Napoli

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, chi proviene da Bologna dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, dove potrà uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia ed immettersi sulla A51 in direzione Bologna e interconnettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, attraverso il ramo di allacciamento di San Donato.

Sulla Complanare di Poasco (R28)

-sarà chiuso il tratto compreso tra il km 1 + 900 e il km 1 + 950 e pertanto sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia.

In alternativa, si consiglia:

-verso Milano Piazzale Corvetto: dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto in direzione Milano Piazzale Corvetto;

-verso la A51 Tangenziale Est: dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, via Rogeredo e interconnettersi con la A51 Tangenziale Est in direzione Usmate.