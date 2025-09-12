A1 MILANO-NAPOLI E R28 COMPLANARE DI POASCO: CHIUSURE NOTTURNE

Roma 12 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla Complanare di Poasco (R28), per consentire lavori di manutenzione cavalcavia e di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 15 E MARTEDI’ 16 SETTEMBRE CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, chi proviene da Bologna dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, dove potrà uscire allo svincolo Milano Piazzale Corvetto, oppure, se diretti verso San Donato/Metanopoli/Poasco/Via Emilia, uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi sulla A51 in direzione Bologna e interconnettersi con il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, attraverso il ramo di allacciamento di San Donato.

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-sarà chiuso il tratto compreso tra il km 1+900 e il km 1+950 e pertanto sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano Piazzale Corvetto, dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto in direzione Milano Piazzale Corvetto;

verso la A51 Tangenziale est, dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, via Rogoredo e interconnettersi con la A51 Tangenziale est in direzione Usmate.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, chi proviene da Bologna dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, dove potrà uscire allo svincolo Milano Piazzale Corvetto oppure, se diretto verso San Donato/Metanopoli/Poasco/Via Emilia, allo svincolo 3 e seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi sulla A51 in direzione Bologna e interconnettersi con il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, attraverso il ramo di allacciamento di San Donato.

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-sarà chiuso lo svincolo via Emilia, in entrata verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

verso Milano Piazzale Corvetto, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano e immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5);

verso la A51 Tangenziale est, entrare allo svincolo di San Donato;

-sarà chiuso lo svincolo di Poasco, in entrata verso Milano Piazzale Corvetto e in uscita per chi proviene da Bologna/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano Piazzale Corvetto, percorrere la SS9 via Emilia verso Milano e immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5);

in entrata verso la A51 Tangenziale est, entrare allo svincolo di San Donato;

in uscita da Bologna/A1 Milano-Napoli, utilizzare l’uscita dello svincolo di San Giuliano;

-sarà chiusa l’uscita dello svincolo via Emilia, per chi proviene da Milano Piazzale Corvetto ed è diretto sulla via Emilia.

In alternativa, uscire a San Giuliano e seguire le indicazioni per la via Emilia lungo la viabilità ordinaria.

NELLE DUE NOTTI DI DI GIOVEDI’ 18 E DI VENERDI’ 19 SETTEMBRE CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, chi proviene da Bologna dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, dove potrà uscire allo svincolo Milano Piazzale Corvetto, oppure, se diretti verso San Donato/Metanopoli/Poasco/Via Emilia, uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia, immettersi sulla A51 in direzione Bologna e interconnettersi con il Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, attraverso il ramo di allacciamento di San Donato.

Sulla Complanare di Poasco (R28):

-sarà chiuso il tratto compreso tra il km 1+900 e il km 1+950 e pertanto sarà istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo SS9 Via Emilia.

In alternativa si consiglia:

verso Milano Piazzale Corvetto, dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, immettersi sul Raccordo A1-Piazzale Corvetto in direzione Milano Piazzale Corvetto;

verso la A51 Tangenziale est, dopo l’uscita obbligatoria a SS9 Via Emilia, percorrere via Schuman, via Adenauer, via Rogoredo e interconnettersi con la A51 Tangenziale est in direzione Usmate.