A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 novembre 2026 – Alle ore 06:30 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 29, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante che ha preso fuoco.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico è temporaneamente bloccato e si registrano 7 km di coda in aumento in direzione Firenze.





Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze possono utilizzare la Panoramica, e a chi si trova già in Direttissima si consiglia di uscire a Badia ed entrare in Panoramica a Pian del Voglio. A chi ha già superato Badia si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Firenzuola, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza di Barberino.