A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A1 E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE PER MEZZO PESANTE IN FIAMME

Roma, 10 luglio 2026 – Poco prima delle 15:00, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 2.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Firenze.

Chi viaggia verso Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica.

Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Firenze si consiglia in alternativa di uscire a Sasso Marconi e percorrere la SS64 Porrettana verso Pistoia dove immettersi in A11 verso Firenze.