A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A1 E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE PER INCIDENTE

Roma, 6 settembre 2025 – Poco prima delle 06:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2 all’interno della galleria Rioveggio.



Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Firenze.



Chi viaggia verso Firenze deve immettersi obbligatoriamente sulla A1 Panoramica.