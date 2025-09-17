A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO A1/A1 DIRETTISSIMA E BADIA VERSO FIRENZE
Roma, 17 settembre 2025 – Poco dopo le 18:15 sulla A1 Milano-Napoli Direttissima è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze, a causa di un mezzo pesante in fiamme all’interno della galleria “Sparvo” all’altezza del km 15.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigilo del Fuoco le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto interessato, si registrano 4 km di coda.
Agli utenti in viaggio sulla A1 e diretti verso Firenze, si consiglia di utilizzare la A1 Panoramica, uscire a Pian del Voglio per poi rientrare in A1 Direttissima a Badia verso Firenze.