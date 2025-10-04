A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E FIRENZUOLA VERSO BOLOGNA
Roma, 4 ottobre 2025 – Alle 02:00 circa della scorsa notte, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stata disposta la chiusura temporanea del tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, per il ripristino dei danni causati da camion andato in fiamme – ora spento – all’altezza del km 31+600 all’interno della galleria Largnano.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in viaggio verso Bologna si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica. In alternativa, agli utenti che percorrono la A1 Milano-Napoli Direttissima, si consiglia di uscire a Barberino e rientrare in autostrada a Firenzuola.