A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A1 E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 6 settembre 2025 – Poco prima delle 10:00, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze, che era stato chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 2 all’interno della galleria Rioveggio.



Sul luogo dell’evento, attualmente, si circola su entrambe le corsie disponibili e non si registrano turbative al traffico verso Firenze.