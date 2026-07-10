A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A1 E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON L’A1 E BADIA IN DIREZIONE FIRENZE

TASK FORCE DI 50 UOMINI E 20 MEZZI PER LO SPEGNIMENTO DEL VEICOLO IN FIAMME E PER IL RIPRISTINO DELLA CARREGGIATA

Roma, 10 luglio 2026 – Poco dopo le 20:00, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con l’A1 e Badia in direzione Firenze, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, all’altezza del km 2. Le complesse attività di spegnimento del mezzo, che trasportava carta, e lo sgombero della carreggiata hanno visto l’impegno di circa 50 uomini tra squadre dei Vigili del Fuoco, tecnici di Aspi e personale della Polizia Stradale. Impiegati inoltre circa 15 mezzi, come autobotti per lo spegnimento dell’incendio, autogrù per la rimozione del veicolo e mezzi d’opera per la pulizia e le prime attività di messa in sicurezza della carreggiata.

Attualmente il traffico circola su una sola corsia per consentire il ripristino dei danni causati dal fuoco all’infrastruttura, e, attualmente si registrano 16 km di coda in diminuzione verso Firenze.