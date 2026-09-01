A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI E BADIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1° settembre 2026 – Poco prima delle ore 20:30, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Badia, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di una bisarca in fiamme, ora spenta e rimossa, all’interno della Galleria Sparvo Sud, all’altezza del km 15+200, in direzione Firenze. Lo stesso tratto era stato già riaperto in direzione nord.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su una corsia disponibile in direzione Firenze per permettere le attività di ripristino dei danni causati dall’evento e si registrano 4 km di coda, con tendenza in diminuzione.

In direzione Bologna il traffico transita su tutte le corsie disponibili e sono terminate le turbative alla circolazione.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.