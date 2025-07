A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E BADIA VERSO BOLOGNA

IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEI MEZZI

Roma, 15 luglio 2025 – Poco prima delle ore 16 sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente, avvenuto all’interno della galleria di Base all’altezza del km 26,8.

All’interno del tratto interessato il traffico transita su una corsia per consentire il completamento delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente si registrano 7 km di coda verso Bologna.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.