A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 novembre 2026 – Alle ore 09:15 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto il tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un incidente.





Sul luogo dell’evento, attualmente, il traffico circola su una sola corsia mentre sono in corso le attività di ispezione e ripristino dei danni causati dall’incidente e s i registrano 8 km di coda in direzione Firenze .





Gli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze possono immettersi direttamente in Panoramica verso Firenze, oppure uscire a Badia e prendere la Panoramica a Pian del Voglio, o anche uscire a Firenzuola, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 all’altezza di Barberino.