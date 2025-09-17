A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA BIVIO A1/A1 DIRETTISSIMA E BADIA VERSO FIRENZE

Roma, 17 settembre 2025 – Poco dopo le ore 21:15 sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio A1/A1 Direttissima e Badia in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’interno della galleria Sparvo all’altezza del km 15.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 6 km di coda.