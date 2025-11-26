A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: REGOLARMENTE APERTO IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ AGLIO-LOCALITA’ LA QUERCIA
Roma, 26 novembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli Direttissima è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 26, alle 6:00 di giovedì 27 novembre.