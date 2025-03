A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: PER MALTEMPO ANNULLAMENTO CHIUSURA NOTTURNA TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 13 marzo 2025 – In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, è stata annullata la chiusura sulla A1 Milano Napoli Direttissima, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 33+000), verso Firenze, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, giovedì 13, alle 6:00 di venerdì 14 marzo.

Di conseguenza, saranno regolarmente aperte le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna e aperta anche l’area di servizio “Badia Nuova ovest”.