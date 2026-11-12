A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: FINE CODA NEL TRATTO COMPRESO TRA FIRENZUOLA E AGLIO IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 12 novembre 2026 – Alle ore 13:00 circa, sulla Autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è terminata la coda che si era formata nel tratto compreso tra Firenzuola e Aglio, in direzione Firenze, a causa di un incidente.

Sul luogo dell’evento, attualmente, il traffico circola su entrambe le corsie disponibili senza turbative in direzione Firenze.