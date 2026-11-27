A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE E MARTEDI’ 1 DICEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 33+000), verso Firenze.

Contestualmente saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna, mentre l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano-Napoli.

NELLE DUE NOTTI DI MERCOLEDI’ 2 E GIOVEDI’ 3 DICEMBRE, CON ORARIO 21:00-6:00

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.