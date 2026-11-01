A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSURE NOTTURNE DEIL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 1 novembre 2026 – Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 33+000), verso Firenze.

Contestualmente saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna, mentre l’area di servizio “Badia Nuova ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano-Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.