A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ LA QUERCIA-BADIA VERSO FIRENZE

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, sabato 11, alle 6:00 di domenica 12 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Badia (km 17+500), verso Firenze. In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio.