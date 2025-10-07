A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LOCALITA’ AGLIO-FIRENZUOLA VERSO BOLOGNA
Roma, 7 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di venerdì 10 alle 7:00 di sabato 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Località Aglio (km 32+966) e Firenzuola (km 27+960), verso Bologna.
In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà utilizzare la A1 Milano-Napoli Panoramica, oppure uscire a Barberino e rientrare in Direttissima a Firenzuola Mugello.
Chi è diretto a Firenzuola dovrà uscire alla stazione di Barberino.