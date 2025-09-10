A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ LA QUERCIA-LOCALITA’ AGLIO VERSO FIRENZE

Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 33+000), verso Firenze.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

L’area di servizio “Badia nuova ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica.

Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano-Napoli.