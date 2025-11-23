A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1 PANORAMICA LOCALITA’ AGLIO-LOCALITA’ LA QUERCIA VERSO BOLOGNA

Roma, 23 novembre 2025 – Sulla A1 Milano Napoli Direttissima, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 21:00 di mercoledì 26 alle 6:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio (km 33+000) e Località La Quercia (km 0+000), verso Bologna. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze.

Si precisa che la stazione di Barberino sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna.

In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto a Bologna, potrà percorrere la A1 Milano-Napoli Panoramica. Chi è diretto a Firenzuola dovrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli, mentre chi è diretto a Badia, dovrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio per poi raggiungere Badia attraverso la viabilità ordinaria.