A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO BARBERINO-FIRENZUOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 22 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Firenzuola, verso Bologna. Di conseguenza, chi è diretto verso Bologna dovrà percorrere la A1 Panoramica. Chi, invece, è diretto a a Firenzuola, dovrà uscire a Barberino e seguire la segnaletica gialle indicante “Bologna”.