A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI E BADIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 1° settembre 2026 – Poco prima delle ore 15:00, sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 Milano-Napoli e Badia, in entrambe le direzioni, a causa di una bisarca in fiamme all’interno della Galleria Sparvo Sud, all’altezza del km 15+200, in direzione Firenze.

Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico risulta bloccato in direzione Firenze e si registrano 4 km di coda all’interno del tratto chiuso e 4 km di coda, nel tratto compreso tra Sasso Marconi e il bivio con la A1 Direttissima.

Si registrano inoltre 3 km di coda in direzione Bologna, all’interno del tratto chiuso, tra Firenzuola e Badia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti diretti a Firenze devono percorrere la A1 Panoramica in direzione Firenze.

Percorso opposto per chi è diretto a Bologna.

Agli utenti che da Bologna sono diretti a Firenze si consiglia di anticipare l’uscita a Sasso Marconi, percorrere la SP235 Val di Setta e rientrare in A1 Direttissima a Badia.

In alternativa, si consiglia di seguire la SS64 Porrettana e rientrare a Pistoia sulla A11 Firenze-Pisa Nord, in direzione Firenze.

Agli utenti che da Firenze sono diretti a Bologna si consiglia di uscire a Badia, percorrere la SP235 Val di Setta e rientrare in A1 a Sasso Marconi.