A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA: AGGIORNAMENTO CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA AGLIO E FIRENZUOLA IN DIREZIONE BOLOGNA

Oltre 60 persone e 20 mezzi al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura

Roma, 4 ottobre 2025 – Nella notte scorsa, sull’autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, a causa di un camion che era andato in fiamme all’altezza del km 31+600, all’interno della galleria Largnano.

Al termine delle lunghe e complesse attività di spegnimento del mezzo da parte dei Vigili del fuoco, sin dalle prime ore dell’alba sono state avviate le ispezioni da parte dei tecnici per la valutazione dei danni e la definizione delle operazioni di ripristino già in corso in queste ore.

Attualmente all’interno della galleria sono impegnate oltre 60 maestranze e circa 20 mezzi all’opera e si prevede la riapertura del tratto nel pomeriggio di domani, domenica 5 ottobre, in ragione degli ingenti danni riportati dall’infrastruttura.

Durante tale periodo resta il consiglio per gli utenti, che da Firenze sono diretti verso Bologna, di percorrere la A1 Panoramica; in alternativa è possibile uscire a Barberino e rientrare in autostrada a Firenzuola.

Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Bologna/Milano, si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa Nord, la A12 Genova-Sestri Levante e la A15 Parma-La Spezia.