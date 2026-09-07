A1 MILANO-NAPOLI DIRAMAZIONE ROMA NORD: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 10:30 circa, sulla Diramazione Roma Nord, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel Nuovo di Porto e Settebagni, in entrambe le direzioni, per consentire attività di controllo da parte delle autorità competenti su un’auto rinvenuta all’altezza del km 12.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, il personale delle autorità competenti e il personale del 5° Tronco di Roma di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che da Firenze sono diretti a Roma si consiglia di proseguire sulla A1, quindi immettersi in A24 verso Roma.

Agli utenti che da Roma sono diretti verso Firenze si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Settebagni, di percorrere la SS 4 Salaria verso Fiano Romano dove rientrare in autostrada verso Firenze.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.