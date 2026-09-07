A1 MILANO-NAPOLI DIRAMAZIONE ROMA NORD: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 settembre 2026 – Alle ore 11:00 circa, sulla Diramazione Roma Nord, è stato riaperto il tratto compreso tra Castel Nuovo di Porto e Settebagni, in entrambe le direzioni, che era stato chiuso per consentire attività di controllo da parte delle autorità competenti su un’auto rinvenuta all’altezza del km 12.

Sul luogo dell’evento attualmente si circola su 3 corsie in entrambe le direzioni e si regista 1 km di coda in diminuzione verso l’allacciamento con L’A1 e 2 km di coda in diminuzione verso l’allacciamento con il G.R.A.