A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE SULLA D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD
Roma, 5 ottobre 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, chi percorre la A1 Milano-Napoli, da Firenze verso Napoli, nelle due notti di lunedì 5 e martedì 6 ottobre, con orario 22:00-6:00, verrà deviato obbligatoriamente sulla D18 Diramazione Roma nord.
Dopo la deviazione sulla D18 Diramazione Roma nord, proseguire verso il G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) fino a Roma nord, uscire a Fiano Romano e rientrare dallo stesso in direzione A1.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione sulla D18 Diramazione Roma nord, percorrere il G.R.A. e la A24 Roma-Teramo verso Roma est, entrare a Roma est e proseguire poi sulla A1, in direzione Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.