A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULL’R49 COMPLANARE DI PIACENZA E SULLA COMPLANARE DI FIORENZUOLA
A1 MILANO-NAPOLI: DEVIAZIONI OBBLIGATORIE NOTTURNE SULL’R49 COMPLANARE DI PIACENZA E SULLA COMPLANARE DI FIORENZUOLA
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 30 NOVEMBRE ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 1 DICEMBRE
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza (R49).
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia o proseguire sulla stessa Complanare, per poi immettersi in A1, verso Bologna;
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Fiorenzuola.
Si precisa che sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Arda ovest”, situata tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, verso Bologna.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Fiorenzuola, uscire a Fiorenzuola, oppure proseguire sulla stessa Complanare e rientrare in A1 verso Bologna.
Si ricorda che, sulla stessa A1, sarà contestualmente chiuso il tratto Lodi-Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire lavori di posa cavi.
NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 1 E MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Bologna verso Milano, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Piacenza.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Piacenza, seguire le indicazioni per A21 Torino-Piacenza-Brescia o proseguire sulla stessa Complanare, per poi immettersi in A1, verso Milano;
-chi percorre la A1 Milano-Napoli da Milano verso Bologna, verrà deviato obbligatoriamente sulla Complanare di Fiorenzuola.
Si precisa che sarà regolarmente accessibile l’area di servizio “Arda ovest”, situata tra Basso Lodigiano e Fiorenzuola, verso Bologna.
Dopo la deviazione obbligatoria sulla Complanare di Fiorenzuola, uscire a Fiorenzuola, oppure proseguire sulla stessa Complanare e rientrare in A1 verso Bologna.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.